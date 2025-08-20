Diplomatie : Bassirou Diomaye Faye rencontre le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba à Tokyo

En marge de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD9), le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a été reçu ce mercredi 20 août 2025 à Tokyo par le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba.



Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre Dakar et Tokyo. Le chef de l’État sénégalais a insisté sur plusieurs secteurs prioritaires, notamment la formation professionnelle, la santé, l’hydraulique, la pêche, ainsi que la paix et la sécurité.



La coopération entre le Sénégal et le Japon remonte à 1976, avec l’envoi de volontaires japonais dans différentes localités sénégalaises. Plus de 1 000 volontaires ont déjà séjourné dans le pays. Le Japon s’est également illustré par la construction, il y a près de trente ans, du Centre de formation technique et professionnelle Sénégal-Japon (SFTP-SJ), qui continue de former de nombreux jeunes.



Échange avec le PDG de JETRO



C'est dans cette dynamique de booster la coopération économique entre le Japon et le Sénégal que le président-directeur général de la Japan External Trade Organization (JETRO), l’agence chargée de promouvoir les relations économiques internationales du Japon a été reçu en audience par le chef de l'État. La rencontre a porté sur les moyens de renforcer la présence des entreprises japonaises au Sénégal, avec un accent particulier sur la formation, le numérique et les énergies vertes, trois secteurs considérés comme stratégiques par les deux parties. Il existe déjà 25 entreprises japonaises installées au Sénégal.

