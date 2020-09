Diplomatie : Amadou Bâ dévoile les prochaines couleurs des passeports.

Le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de L'Exterieur, Amadou Bâ, a fait face à la presse cet après pour lui soumettre les détails du rapport provisoire dans le cadre du Force Covid-19 Diapora.



Amadou Bâ a profité de cette tribune pour faire passer une information dans le cadre d'un changement important concernant les couleurs prochaines des passeports diplomatiques et de service.



"Il est de notre ressort de vous informer que d'ici au moins 6 bons mois, les passeports en cours prendront fin pour donner naissance à de nouvelles couleurs". Ainsi, le passeport diplomatique aura la couleur rouge et celui de service, la couleur bleue", informera le ministre des affaires étrangères.



Les caractéristiques de ces nouveaux passeports seront ultérieurement dévoilés pour permettre aux citoyens de s'informer sur tous les détails.