Diplomatie – 76ᵉ Anniversaire de la Fondation de la Chine : Le ministre Birame Diop salue les « projets d’infrastructures financés par la Chine, d’une importance capitale »


Le Sénégal et la Chine ont célébré, ce mardi 23 septembre 2025, le 76ᵉ anniversaire de la Fondation de la République Populaire de Chine. La cérémonie, tenue au Musée des Civilisations Noires de Dakar, a été présidée par le ministre des Forces armées, le Général Birame Diop, en présence de l’ambassadeur Li Zhigang.

Représentant le président Bassirou Diomaye Faye, le ministre a transmis un message de fraternité et d’amitié au peuple chinois, tout en saluant « la solidité et la diversité » des relations bilatérales entre Dakar et Pékin.

« Nos deux pays partagent des valeurs et sont convaincus que la paix et la sécurité internationales constituent les gages d’un développement harmonieux entre les peuples. Cette relation historique, portée par son excellence Xi Jinping et son excellence Bassirou Diomaye Faye, illustre parfaitement cette convergence », a-t-il déclaré.

 

Birame Diop a rappelé l’attachement du Sénégal au principe d’« une seule Chine » et la consolidation du partenariat stratégique global, illustré récemment par la visite du Premier ministre Ousmane Sonko en Chine.

Sur le plan économique, le ministre a insisté sur le rôle structurant des financements chinois. « Dakar et Beijing ont signé des conventions de financements d’un montant global d’environ 2014,3 milliards de francs CFA. En moyenne, les contributions pour le Sénégal s’élèvent à plus de 100 milliards de francs CFA par an, avec des résultats tangibles dans plusieurs secteurs clés », a-t-il précisé, avant de souligner que « les projets d’infrastructures financés par la Chine sont d’une importance capitale ».

Enfin, il a rappelé que le Sénégal a été le premier pays d’Afrique de l’Ouest à adhérer à l’initiative “la Ceinture et la Route”, qui couvre des domaines stratégiques tels que les infrastructures, l’agriculture, la pêche, l’éducation, la santé et la formation.



Mercredi 24 Septembre 2025
Dakaractu



