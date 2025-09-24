Diplomatie – 76ᵉ Anniversaire de la Fondation de la Chine : Le ministre Birame Diop salue les « projets d’infrastructures financés par la Chine, d’une importance capitale »

Le Sénégal et la Chine ont célébré, ce mardi 23 septembre 2025, le 76ᵉ anniversaire de la Fondation de la République Populaire de Chine. La cérémonie, tenue au Musée des Civilisations Noires de Dakar, a été présidée par le ministre des Forces armées, le Général Birame Diop, en présence de l’ambassadeur Li Zhigang.



Représentant le président Bassirou Diomaye Faye, le ministre a transmis un message de fraternité et d’amitié au peuple chinois, tout en saluant « la solidité et la diversité » des relations bilatérales entre Dakar et Pékin.



« Nos deux pays partagent des valeurs et sont convaincus que la paix et la sécurité internationales constituent les gages d’un développement harmonieux entre les peuples. Cette relation historique, portée par son excellence Xi Jinping et son excellence Bassirou Diomaye Faye, illustre parfaitement cette convergence », a-t-il déclaré.

