Diourbel : un maître coranique condamné à 5 ans de réclusion criminelle pour viol sur son élève mineure de 15 ans

Le maître coranique Serigne Ch. G. a été condamné à 5 ans de réclusion criminelle alors que le parquet avait requis 20 ans de prison ferme. Il a été jugé ce mercredi 22 novembre devant la Chambre criminelle de Diourbel pour viol et pédophilie commis sur son élève mineure de 15 ans.





A la barre, l'accusé a nié les faits qui lui sont reprochés. Et allègue qu'il n'avait jamais reçu la presumée victime A. Guèye dans sa chambre pour lui donner des conseils. " Je ne lui ai jamais fait des avances, encore moins la forcer à entretenir des rapports sexuels", se dédouane-t-il.



Interrogée, la plaignante a balayé d'un revers de main les déclarations de l'accusé. "Il m'a violée en l'absence de sa femme. C'était la première fois, mais je n'avais pas senti de douleur. Et, je n'ai jamais parlé de cette affaire à ma mère, parce que j'en avais honte", dit-elle avant de réclamer la somme de 2 millions pour réparation du préjudice subi.



Le représentant du ministère public a souligné lors de son réquisitoire que l'acte de pénétration est constant et l'accusé l'avait reconnu à l'enquête. Suffisant pour lui de requérir 20 ans de réclusion criminelle contre lui. Quant à la défense elle a sollicité à titre principal, l'acquittement purement et simplement ou, à titre subsidiaire, le bénéficie du doute.



En rendant son verdict, la Chambre a déclaré le Serigne Ch. G. Coupable et le condamne à 5 ans de réclusion criminelle renseigne L’Observateur