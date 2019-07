Diourbel : le corps d’un individu non identifié découvert dans un bâtiment en construction

Le corps sans vie d’un individu non identifié a été découvert samedi soir, à Diourbel, dans un bâtiment en construction près du lycée technique Ahmadou Bamba, a appris l’APS de source sécuritaire. L’homme âgé approximativement de 35 ans a été découvert en état de décomposition avancée d’environ 3 à 4 jours. Selon la même source, il était de taille moyenne, teint noir et avait en sa possession un sac à dos noir qui ne contenait aucun élément d’identification. Ce sont des enfants talibés qui l’ont découvert vers 19 heures, et ils en ont fait part à leur maître coranique qui a alerté la police, explique-t-on.