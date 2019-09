Diourbel : Les libéraux réitèrent leur ancrage au Pds et taxent la bande à Omar Sarr et Cie d'apprentis sorciers

Les remous qui secouent le Parti Démocratique Sénégalais ne sont pas du goût des libéraux de la section communale et de la fédération départementale de Diourbel. Ils ont organisé, en effet, un point de presse pour réitérer leur engagement dans le Parti Démocratique Sénégalais (Pds) et s'engagent à accompagner le nouveau secrétaire général du Pds, Karim Wade. Ces derniers invitent leur leader à ne pas se laisser distraire par la bande à Omar et Cie qui sont des "apprentis sorciers".