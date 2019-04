Diourbel : L’importance du vaccin Hpv pour venir à bout des cancers du col de l’utérus face aux mariages précoces

Le personnel de santé de la Région médicale de Diourbel a listé les raisons qui devraient pousser les parents à accepter le vaccin contre les infections à Papillomavirus humain (Hpv). Vaccin qui constitue un moyen efficace de prévention de ladite maladie chez les filles âgées de 9 ans. Cela a été fait ce mardi 23 avril 2019 à Diourbel, dans les locaux de la Région médicale, par Mame Bousso Amar. Cette dernière, responsable du Bureau régional de l’éducation et de l’information pour santé (Breips) de Diourbel a plaidé l’adhésion des populations pour la prévention des filles.



Pour ce faire, des campagnes et des caravanes de sensibilisation pour combattre le cancer du col de l’utérus, celui le plus meurtrier pour les femmes au Sénégal, ont été menées, dans la localité, a dit celle-ci. Ses collègues et le personnel de santé disent avoir ‘’compris qu’il fallait passer par la prévention. La nuptialité demeure très précoce chez les filles. Compte tenu de cela, et d’autres facteurs, nous avons mis le focus sur la prévention. Sachant que nous savons que le traitement du cancer du col de l’utérus est trop coûteux et la guérison n’est pas garantie’’.