Diourbel/Inscription à l’état civil : Mamadou Talla inaugure le centre d’état civil, équipe les communes de motos et lance officiellement la caravane nationale de sensibilisation

Le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires, M. Mamadou Talla a présidé ce 06 Mai à Diourbel, la cérémonie d’inauguration du centre d’état civil construit et équipé par le conseil municipal, la remise symbolique de motos aux collectivités territoriales et au lancement de la caravane nationale de sensibilisation et d’inscription à l’état civil. Une campagne importante si l’on sait que l’inscription à l’état civil reste encore un défi à relever. En effet, dans la plupart de nos sociétés, l’expression « état civil » désigne l’ensemble des éléments relatifs à la personne et qui identifient un individu, tels que les noms et prénoms, la date et le lieu de sa naissance, sa situation maritale. Par extension, c’est aussi l'appellation donnée aux services administratifs d'une Commune et qui reçoivent les déclarations, conservent les registres de naissances, de reconnaissance d’enfants naturels, de mariages et de décès.

« L’enregistrement à l’état civil est donc un droit fondamental pour tout citoyen », a dit Mamadou Talla.



D’ailleurs, dans le cadre de son Programme de développement durable, l’ONU recommande pour chaque personne, une identité légale d’ici 2030. Pour rappel, le Sénégal a une longue tradition d’état civil.

Déjà dans les années 1960, il avait adopté une loi, la loi 61-55 du 25 juin 1961, faisant obligation à tous les citoyens de déclarer les naissances, mariages et décès. « Mais pour jouer pleinement ce rôle, l’état civil doit être fiable, exhaustif et accessible pour tous », a ajouté le MCTDAT.

Pour ce faire le ministre de rappeler qu’avec l’Acte III de la décentralisation, et pour approfondir notre politique de territorialisation des politiques publiques, mais surtout en réponse aux nombreuses difficultés liées à la production des actes d’état civil, « notre pays s’est engagé, en rapport avec nos Partenaires au Développement, notamment l’Union Européenne, à disposer d’un état civil moderne. Cette volonté politique affirmée du Chef de l’État, son Excellence, Monsieur Macky Sall, s’est manifestée par l’érection de l’état civil en priorité nationale. »



En effet, lors du Conseil des ministres du 18 février 2015, il demandait aux membres du Gouvernement « de tout faire pour sécuriser et fiabiliser l’état civil du Sénégal parce que l’état civil est un domaine extrêmement important pour un État qui se veut respectable. » Cela s’est traduit par :

- la création de la Direction de l’état civil ;

- le processus de digitalisation intégrale de l’état civil, la construction, la réhabilitation et l’équipement d’infrastructures ;

- et dernièrement, l’évolution de la Direction de l’Etat civil en Agence nationale de l’État Civil (ANEC).

Pour rappel, dans le cadre de la modernisation de l’état civil de notre pays,

- 52 centres d’état civil sont en cours de construction ou réhabilitation avec leurs équipements

- 05 salles d’archivage de Tribunaux de Grande Instance

- 37 centres d’état civil en systèmes photovoltaïques en zone rurale

- 65 motos pour faciliter la remontée des cahiers de village et de quartier ;

- 5 millions d’actes déjà numérisés sur un objectif de 15 millions

- Un vaste programme de renforcement de capacité pour 18 376 acteurs d’état civil (officiers, agents, archivistes, auxiliaires d’état civil).



Parallèlement à la numérisation, les opérations d’indexation sont en cours et seront suivies par la mise en place d’un Registre national de l’état civil avec une application de gestion des faits d’état civil, qui va centraliser l’ensemble des données sécurisées de toutes les Collectivités territoriales et des postes consulaires. « Un registre national est conçu pour interagir avec toutes les structures utilisatrices des données d’état civil : carte d’identité, titres de voyage, permis de conduire, etc. » a précisé M. Talla.





L’un des défis majeurs auxquels l’enregistrement des faits d’état civil est confronté reste la bonne information pour les populations d’où l’importance de la campagne d’information et de sensibilisation. C’est pourquoi, dira le ministre, « il faut les sensibiliser et les mobiliser davantage sur l’importance qu’il y a à déclarer à l’état civil, chaque événement vital : naissance, mariage, décès. Si on construit de belles infrastructures pour abriter les services d’état civil et que les populations n’enregistrent pas les naissances, les mariages et le décès, ces investissements n’auront pas servi à grand-chose », a-t-il ajouté.

Dans nos sociétés, plusieurs facteurs peuvent expliquer la non déclaration des événements d’état civil ; on retiendra surtout le manque d’information, la méconnaissance des procédures, la non accessibilité des services et l’indisponibilité de ressources humaines et matérielles de qualité. De telles difficultés justifient, selon le ministre, « la pertinence d’aller à la rencontre des populations pour échanger avec elles sur l’importance de l’enregistrement à l’état civil et sur les procédures d’enregistrement. Cette campagne, avec la Caravane « Mon état civil, ma citoyenneté », entre dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de communication et de sensibilisation élaborée à cet effet, à travers le Programme Nekkal », a estimé Mamadou Talla.

Dans le cadre de ce soutien à l’information et à la sensibilisation, le ministre des collectivités territoriales a remis 20 motos aux maires, pour faciliter les collectes des cahiers de village et de quartier, auprès des auxiliaires d’état civil. À cet effet, le ministre d’insister particulièrement sur le rôle éminemment important du Maire par rapport à l’état civil. En effet, conformément à l’Article 108 du Code Général des Collectivités territoriales, et aux dispositions du Code de la famille, le maire est Officier de l'état civil. Pour finir, le ministre a tenu à remercier vivement la Délégation de l’Union européenne, « notre partenaire leader, ici représentée par Son excellence Monsieur l’Ambassadeur, que je remercie et félicite ainsi que sa délégation, pour tout l’appui apporté à la modernisation de notre état civil », a conclu le MCTDAT.