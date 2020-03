Diourbel / Eau et assainissement : Serigne Mbaye Thiam engage les défis avec un investissement de 13 milliards déja effectué.

C'est à l'issue d'un CRD que le ministre de l'eau et de l'assainissement a tenu à décliner devant les autorités administratives de la région de Diourbel, des autorités territoriales, des membres de l'assemblée nationale ainsi que les chefs religieux et coutumiers, les différentes realtisations et les défis à relever dans son secteur.







Ce comité régionl de développement a permis aux autorités de "Ndiareem" d'être informées du bilan reflétant les réalisations du régime de Macky Sall dans le domaine de l'eau mais aussi de l'assainissement de 2012 à 2019.







Le ministre en charge de la question se permettra même de dire « que des efforts importants ont été faits pour l'accès à l'eau et à l'asainissement, avec des investissements de 13 milliards ».







Par ailleurs, Serigne Mbaye Thiam reconnaîtra qu'il y'a des améliorations à faire dans le domaine de la sécurisation de l'accès et de la qualité de la ressource en eau notamment dans certaines zones rurales et la commune de Mbacké.







Les préocupations principales du milieu rural tournent généralement autour de l'évaluation des performances de la société Aquatec gestionnaire de l'eau publique en milieu rural. C'est donc, une bonne prise de note de sa part, sur cette question qu'il n'a nullement oublié de rappeller pour que des solutions soient trouvées.







Sur ce point, Serigne Mbaye Thiam tiendra à informer le CRD qu'il a été bien informé, dès sa prise de fonction, de ces récriminations. C'est ainsi, qu'il rappelera qu'il a naturellement tenu une réunion sur les délegations de services publics, le 23 mai 2019 et une autre spécifique pour les régions de Thiès et de Diourbel à laquelle ont pris part des représentants de autorités administratives.







Ainsi, explique Serigne Mbaye Thiam, « un certain nombre d'engagements ont été pris à l'issue de cette réunion par Aquatec et qui seront évalués dans ce mois-ci ».







Dans le cadre du suivi et de l'évaluation, l'Ofor sera déployé sur le terrain du 16 au 20 mars 2020 et le gouvernement pourrait, après ce travail de l'office, va organiser une réunion pour voir l'état d'évolution des engagements qui ont été globalement pris.







Pour rappel, le président de la république a donné, dans le cadre de la réforme de l'eau en milieu rural, des instructions au ministère pour conduire une évaluation plus globale pour voir les facteurs de succès, d'échec et les mesures correctives à prendre.