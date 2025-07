Diourbel : 28 individus interpellés dans le cadre de l'opération dénommée « Karangué Baol »

C'est dans le cadre de la lutte contre la délinquance et le banditisme à Diourbel que les différents segments des forces de défense et de sécurité ont décidé de mutualiser leurs efforts à travers un plan stratégique visant à mieux sécuriser les personnes et leurs biens. C'est ainsi qu'une opération dénommée "Karangué Baol" a été initiée.







C'est sous le commandement du commissaire principal Younouss Diédhiou du commissariat central de Diourbel, par ailleurs chef du service régional de la sécurité publique à Diourbel, qu'une première opération réalisée dans la nuit du jeudi 03 au vendredi 04 juillet 2025, a permis entre 22 et 06 heures l'interpellation de 28 personnes.







Parmi celles-ci, 18 ont été interpellées pour vérification d'identité, 3 pour détention et usage de chanvre indien, 1 pour détention et d'arme blanche, 2 pour détention et usage collectif de produits cellulosique, 4 pour exploitation de débit de boisson alcoolisées sans autorisation administrative.







Dans le même registre, 49 pièces ont été saisies pour diverses infractions routières et 15 motos immobilisées. Il faut aussi souligner que 11 véhicules ont été utilisés et 84 éléments mis à contribution dans le cadre de cette opération de grande envergure menée sur cinq secteurs de la commune de Diourbel.