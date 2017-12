Diouf Sarr sur les faux médicaments : " Les stocks récupérés seront détruits au vu de tous les sénégalais. "

Le problème des médicaments de la rue est au cœur des préoccupations. Il en ainsi été le cas lors du vote du budget 2018 du département de la santé. Le ministre de la santé et de l’action sociale a porté à la connaissance du public que le sujet préoccupe au plus haut niveau le gouvernement, non sans annoncer la destruction prochaine de tous les stocks saisis récemment.