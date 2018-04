Diouf Sarr sur le parrainage : « Il y a amalgame sur la question… Le 23 Juin ne se décrète pas…»

Selon le maire de Yoff Abdoulaye Diouf Sarr, il existe beaucoup d’amalgames sur la question du projet de loi sur le parrainage par « ceux qui essaient de défendre la thèse anti-parrainage ». Il a donc défendu le projet qui, selon lui, vise à consolider la démocratie, et qui est une avancée majeure « qui va ouvrir un grand boulevard vers l’égalité de tous les candidats. »

Sur les menaces de l’opposition de faire vivre un « 23 Juin » au pouvoir en place, il a rappelé que « cela ne se décrète pas », et en plus assure t’il, le contexte n’est pas le même avec énormément de difficultés que vivaient les populations lors de ces événements malheureux en 2011...