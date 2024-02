Diop Sy : « Pourquoi j’ai fait cet amendement pour le 15 décembre… »

Le député-maire de Tivaouane est revenu lors de la conférence de presse de Benno ce mardi, sur les circonstances qui l’ont poussé à faire l’amendement qui a été finalement voté par 104 députés. « Nous savons tous que le président de la République épuise son mandat le 2 avril prochain et non le 25 février. Donc les 6 mois qui avaient été au préalable proposés, devraient être comptabilisés à partir du 2 avril. Ce qui voudra dire que le mandat pourrait prendre fin le 2 octobre 2024. Cependant, le Magal de Touba et le Gamou qui se succèdent, vont aussi impacter sur le calendrier électoral « a rappelé le parlementaire tout en signifiant qu’il a effectivement fait cet amendement pour non seulement ne pas sortir de l’année électorale, mais également pour éviter toute polémique.