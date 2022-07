Diohar, Mboul et Lékhar : Le Dr Cheikh Kanté débloque 19 millions FCFA pour régler les problèmes d'eau et promet l'électrification aux villageois.

Le Dr Cheikh Kanté est venu au secours des populations de Diohar de la commune de Fatick, en débloquant une somme importante de 5 millions pour les aider à avoir de l'eau potable et promet d'amener l'électricité dans ce village.



« Nous n'avons même pas les mots pour remercier le ministre d'État... je n'ai jamais fait la politique dans ma vie, j'ai fait 35 ans de carrière dans la gendarmerie. Ce monsieur est un grand homme, en moins de 24 heures, il résout le problème majeur de la population de Diohar... si le président de la République, Macky Sall avait d'autres hommes comme le Dr Cheikh Kanté, le pays aurait 50 ans d'avance dans le monde… », a déclaré un gendarme à la retraite, porte-parole des habitants.



« L'eau potable est source de vie, tout ce que nous faisons c'est grâce au Président de la République Macky Sall, je ne vous dis pas l'eau seulement, mais j'amènerai de l'électricité dans ce village, l'emploi et les financements des femmes aussi viendront", a promis le ministre d'État.



Pour la porte-parole des femmes, le Dr Cheikh Kanté est d'une dimension exceptionnelle. Il a aidé toute une population, surtout les femmes qui éprouvent d’énormes difficultés avec la corvée d’eau.



« S'il y avait plus de personnes comme lui dans ce pays, en ce moment nous n'aurions même pas à parler de troisième mandat, mais de gouvernance à vie... », a-t-elle terminé.



Le ministre d'État Cheikh Kanté sort les villageois de leur calvaire à Mboul et Lékhar



Comme beaucoup de villages de la région, Mboul et Lékhar ont émis le souhait de disposer d’une eau de bonne qualité, par le biais du ministre d'État, le Dr Cheikh Kanté, ce qui va améliorer leur état de santé.

Les populations des deux villages se disent très contentes du geste du Dr Cheikh Kanté et affirment que les problèmes majeurs de santé des populations sont liés à l'eau.



« Ce n’est pas évident d'avoir Dr Cheikh Kanté à Mboul, c'est pourquoi j'appelle la population à voter pour la coalition BBY, pour que le président de la République puisse avoir une majorité confortable à l’Assemblée nationale. Comme vous le voyez, le Dr cheikh Kanté a amené des solutions sur le problème de l'eau dans le village et inchallah l'électricité sera la prochaine étape ainsi que la case de santé de la localité... », a déclaré Nguirane Diouf.



Le manque d'eau potable est un frein réel au développement des villages, a rappelé le Président du conseil départemental de Fatick. « Désormais dans les villages de Mboul et Lékhar, l'eau est disponible, l'électricité viendra très prochainement, et pour le secteur de la santé on le prendra en compte avec les projets qui viennent ».



« Je félicite la jeunesse de la mobilisation et de l'engagement et le maire de la commune de Patar Sine, Alioune Diouf, parce que toutes ces priorités c'est la commune de Patar et le président de la République, a promis de l'accompagnement et il le fera inchallah ».



Le Dr Cheikh Kanté terminera en appelant la population à se mobiliser et à aller voter massivement le 31 juillet pour une majorité confortable de la coalition BBY à l’Assemblée nationale, pour que le président de la République puisse continuer le travail qu'il à commencé depuis son arrivée à la tête de l’État.