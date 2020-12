Diogo / Vol de bétail : 11 personnes arrêtées en possession de 18 bêtes.

Les pandores de la brigade de gendarmerie de Diogo viennent de mettre la main sur une dizaine de personnes qui s'adonnaient au vol de bétail.



En effet, c'est suite à une alerte d'un vol de plusieurs bovins qu'un réseau de renseignements sera établi et qui permettra aux gendarmes d'interpeller l'auteur des faits, le dénommé B. Sow.



Ses camarades et lui se trouvaient dans la forêt de Méouane. L'opération a permis aux pandores de mettre la main sur 11 personnes (deux pour vol de bétail et 9 receleurs dont un boucher).



Un total de 18 bêtes sur 20 a été retrouvé...