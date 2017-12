Diockel Gadiaga, SG de la coordination communale du PS de Kaolack : " Nous allons recevoir entre 5.000 et 6.000 personnes au conclave"

Prévu ce samedi à Kaolack, le conclave du parti socialiste compte faire le plein. En tout cas, selon le secrétaire général de la coordination communale dudit parti, tout est fin prêt pour accueillir leurs camarades qui viendront des 45 départements du Sénégal. " Nous allons recevoir entre 5.000 et 6.000 personnes. Et nous avons un objectif, qui est de ne pas laisser au parti socialiste dans le Benno plus de 5%. Déjà, les délégations commencent à arriver comme celle de Kédougou et les autres départements sont en route. Vous savez, le secrétaire général de l'Union régionale, Sambou Oumany Touré, la présidente de l'Union régionale des femmes du parti socialiste, les secrétaires généraux des différentes coordinations sont tous sur place pour les préparatifs de l'événement. "





Dans le programme, il est prévu dans la matinée un 'forum des intellectuels' pour faire l'historique du parti socialiste qui a été créé à Kaolack et un méga-meeting va boucler les festivités durant lequel les souteneurs de Khalifa Sall feront un plaidoyer pour sa libération.