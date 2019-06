Digitalisation et accès au crédit : Le DG de la Poste s'engage à accompagner le groupe Poste finances

Le nouveau directeur général de la Poste a visité ce mardi 25 juin les locaux de la direction générale de poste finances, une filiale créée en 2006. Par ailleurs Pca de Poste finances, Abdoulaye Bibi Baldé a eu droit à une présentation des différents services,

directions et départements de la structure. Au cours de cette séance de travail, le directeur général de Poste Finances Bassirou Wade a annoncé une série de réformes dans le cadre du processus de digitalisation et de mesures d'allègement en vue de l'obtention de crédit destinés à la clientèle.

Pour sa part, Abdoulaye Baldé a réaffirmé son engagement à accompagner le groupe Poste finances dans sa phase de modernisation et "à travailler au niveau des banques centrales pour l'obtention d'agrément nécessaires pour pouvoir faire du crédit".