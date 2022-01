Diffusion de la CAN: le CNRA appelle les médias audiovisuels à s’abstenir de porter préjudice à la RTS et à éviter toute retransmission illégale des matchs

Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel,



Considérant le Communiqué en date du 03 janvier 2022 dans lequel il appelait les éditeurs, distributeurs et diffuseurs à s’interdire toute retransmission, distribution ou diffusion illégale des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2021 ;



Considérant le courrier reçu en date du 06 janvier 2022 dans lequel l’Union Africaine de Radiodiffusion (UAR), en sa qualité d’agent exclusif de la Confédération Africaine de Football (CAF) chargé de la commercialisation des droits CAN Cameroun 2021, précise au Conseil que sur le territoire sénégalais :

la RTS a acquis les droits exclusifs free to air (FTA) de diffusion de la CAN 2021 ;

qu’aucun média (radio ou télévision) en dehors de la RTS ne sera autorisé à diffuser un match sans en avoir acquis les droits auprès de l’UAR.

Considérant le Contrat de licence relatif à l’exploitation de droits médias de compétitions de la CAF entre la Confédération Africaine de Football représentée par l’Union Africaine de Radiodiffusion et la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) ;



Appelle les radios et télévisions à s’abstenir de porter préjudice à la RTS et à éviter toute retransmission illégale des matchs de la CAN Cameroun 2021.