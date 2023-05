Diffusion de fausses nouvelles : Pape Ndiaye fixé sur son sort le 23 mai prochain

Le journaliste-chroniqueur judiciaire va être entendu sur le fond du dossier dit « Sweet Beauté » le 23 mai 2023. Une information confirmée par son avocat Me Moussa Sarr.



Le journaliste avait été placé sous mandat de dépôt le 07 mars dernier dans cette affaire avec les charges suivantes : provocation d'un attroupement , outrage à magistrat, discours portant du discrédit sur un acte juridictionnel, intimidation et représailles contre membre de la justice, , diffusion de fausses nouvelles et mise en danger de la vie d'autrui.



Pour rappel, sur cette affaire Sweet Beauté, le journaliste de Walfadjri faisait part d’un réquisitoire définitif de non-lieu des 19 substituts du procureur que ce dernier n’aurait pas respecté.