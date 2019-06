Diffusion d'informations fallacieuses, propos diffamatoires, jeter le discrédit sur les institutions : Le collectif "Sam Sunu Reew" tire sur une partie de l'opposition et prévoit une marche ce vendredi à partir de 15h.

C'est pour lancer un cri d'alerte et de mise en garde que la Plateforme "Aar Sunu Rew" a organisé cet après-midi un point de presse pour faire savoir à l'opinion nationale et internationale que ce reportage émis par la chaîne anglaise BBC est tout simplement une manipulation de la part d'une frange de l'opposition.

Pour être plus précise, la plateforme au cours de son point de presse par la voix de son porte-parole, a jugé qu'il était important d'apporter la lumière sur les vraies raisons de ces manipulateurs, de faire bloc et d'agir comme bouclier pour faire face à ces gens qui selon elle, veut "semer le désordre dans le pays".



Toutefois, le mouvement "Sam Sunu Reew" invite tout citoyen à "venir faire une marche pacifique pour dire non à ces agissements qui visent la déstabilisation de notre chère nation", estime t-elle.



Elle espère aussi que le préfet va tenir compte de leur souhait de faire cette marche pacifique...