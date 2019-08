Difficultés financières à la SAR : Les travailleurs lancent un message de détresse

Secouée par des difficultés financières depuis un certain moment, les travailleurs de la Société africaine de raffinage ont lancé, ce vendredi, un message de détresse. Ces derniers, face à la presse, ont tenu à attirer l'attention des autorités sur les arrêts intempestifs des installations pour cause de rupture de brut au sein de l'entreprise sans oublier les 80 milliards de francs CFA que leur doivent l'État et la Senelec. Le collège des délégués de la Sar s'est aussi prononcé sur les recrutements des personnels de ladite société, qui selon eux, sont abusifs, politiques et parfois injustifiés par la direction. Ils se sont aussi exprimé sur la situation syndicale scandaleuse qui règne au sein de l'entreprise et la non tenue de la promesse de cession des 5% de l'actionnariat au personnel de la Sar. Ils menacent, toutefois, d'aller en grève si la situation ne changeait pas.