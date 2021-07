Difficultés du secteur de la boulangerie : le CNFS dénonce la fermeture de plus de 66 boulangeries et menace la hausse du kilo de pain à 200 francs CFA.

La concertation nationale des boulangers du Sénégal a fait face à la presse aujourd’hui jeudi 15 juillet 2021, pour alerter le gouvernement du Sénégal sur les risques qu’encourt leur secteur. Ils déplorent ainsi la fermeture de 14 boulangeries à Louga et 52 à Dakar et l'appelle à plus de considération à leur endroit. Le porte-parole Joseph Diab affirme que si ce n’était la fête de la Tabaski, ils passeront à la vitesse supérieure, en vendant le kilo de pain de 230 g à 200 f CFA.