Difficultés à circuler à Rufisque : Quand le TER encombre et étouffe la vieille ville.

Au moment où l'on parle de plus en pus de désemcombrer Dakar et environs, c'est tout le contraire à Rufisque, où le Train Express Régional a fini d'y rendre la circulation infernale. "Là où on faisait 30 mn, maintenant on fait 3 heures de temps", nous a confié un chauffeur de taxi-clando et d'ajouter : "Pour aller aux HLM c'était 10 mn, maintenant c'est au moins 2 heures. Là où le client payait 300 fr cfa, aujourd'hui il paye 3000 f cfa." Cela il le justifie par les nombreux contournements que les chauffeurs sont obligés de faire à cause du TER. Les plus touchés ce sont exactement ceux-là qui vivent le long du TER : "ils souffrent le martyre."

En cette période de Tabaski, c'est le désarroi le plus absolu aux environs du célèbre rond point, communément appelé "Djoutibi" où les travaux du TER rendent la circulation infernale.