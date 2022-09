Difficulté d’accès à leur compte, tergiversation, dilatoire à la Poste : en colère, les clients bloquent le boulevard de la République.

Les difficultés de la Poste ne cessent de se multiplier de jour en jour et affectent les clients. Ces derniers peinent depuis plusieurs mois à avoir accès à leurs comptes d’épargne.



Pour Famara Ibrahima Cissé, le président de l’ACSIF (association des clients et sociétaires des institutions financières), la Poste devrait régler l’argent de ses clients et enclencher la procédure de liquidation puisqu’il ne peut plus gérer ses devoirs correctement. Aussi est-il à noter, qu’après s’être exprimé à notre micro, Famara Cissé a été appréhendé par les éléments de la police de Dakar-Plateau...