Difficiles conditions de détention à la Mac de Mbour: Les détenus décident d'entamer une grève de la faim

Les détenus de la Maison d'arrêt et de Correction de Mbour ont décidé d'entamer une grève de la faim, à partir de ce mardi 26 décembre pour dénoncer leur situation carcérale "catastrophique". Selon notre source, les détenus lancent un " appel au ministre de la justice garde des sceaux, Me Aissata Tall Sall". Ils réclament la présence du ministre à la Mac de Mbour.

Dans une lettre adressée à la garde des sceaux dont Dakaractu a reçu copie, les détenus expliquent leur situation et supplient Mme Aissata Tall Sall de venir constater le quotidien des détenus. " Madame le ministre de la justice garde des sceaux l'ensemble des détenus de la Mac de Mbour vous lance un appel par rapport à la situation à laquelle les autorités judiciaires nous fait vivre depuis presque pas mal d'années. Nous vivons dans une situation catastrophique. Nous sommes plus de 600 prévenus en attente de jugement depuis plus de 3 ans, 4 ans, et même 5 ans.

Le Tribunal de Mbour avec ses deux juges d'instructions qui travaillent certes mais avec beaucoup de lenteur.

Des dossiers qui sont clôturés depuis plus de 2 ans et certains qui ne sont même pas enquêtés alors qu'ils sont là depuis 2 ans et plus.

A chaque fois qu'on entame une grève les autorités judiciaires nous rendent visite et nous promettent toujours de gérer la situation mais toujours rien.

C'est pour cela Madame le ministre que nous souhaitons votre présence ici à la Mac de Mbour pour que vous constatez vous même la situation que les détenus de Mbour vivent au quotidien ."