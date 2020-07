Les ministres Abdou Karim Fofana et Aly Ngouille Ndiaye se sont rendus à Ndengler, pour une opération de recueil d'informations afin de compléter les rapports parvenus au gouvernement... Ces derniers ont effectué une opération de terrain pour apporter une solution dans les meilleurs délais. Ils s'y sont rendus hier, mardi 14 Juillet 2020.

Ainsi, jusqu'à 22 heures, les deux ministres se sont entretenus avec les 43 familles de Ndengler qui exploitent les terres depuis des années, avec les exploitants des terres voisines et avec les techniciens de Sedima.

La médiation est donc entamée pour sortir de la crise. Voilà qui rassure le chef de village, Abdou Dione et Mbaye Diouf, représentant des jeunes du village. Ces deux fondent "un grand espoir" sur cette médiation du gouvernement.

Après avoir écouté religieusement les populations, le Ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, M. Aly Ngouille Ndiaye, a informé de sa volonté d'écouter le patron de la Sedima, M. Babacar Ngom. Mais il a tenu à rassurer les populations, car dira-t-il, "on va trouver une solution définitive ou temporaire..."