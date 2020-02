Différend entre Yekini et Alioune Sarr / Le président du CNG préfère noyer le poisson : « Qu'ils aient leur liberté de parole ce n'est pas mon problème! »

Depuis quelques temps, le torchon semble brûler entre le président du CNG de lutte, Alioune Sarr et l’un de ses conseillers, Yakhya Diop « Yekini ». C’est du moins la rumeur persistante qui circule dans les coulisses du CNG. En conférence de presse ce lundi, le président du comité de gestion de la lutte (CNG) s’est voulu clair : il n’y aurait aucun problème entre lui et l’ancien roi des arènes. « On m’a appris de par mon éducation, de par mon métier, d’avoir le sens de l’écoute, d’écouter les plaintes, d’interroger, de comprendre avant d’agir (…) Le CNG a besoin de lifting ? Tyson est là, Yekini est en principe encore là de même que Gaston Mbengue et Aziz Ndiaye (… ) Il y a partout des malaises, nous sommes une démocratie. Au niveau du CNG, la parole, elle est libre. Qu'ils aient leur liberté de parole, ce n'est pas mon problème », conclura Alioune Sarr dans une forme de mise au point qui ne dit pas son nom. Le patron du CNG de recadrer les débats en déclarant qu’il ne s’abaissera jamais à répondre et ou critiquer ses collaborateurs par presse interposée.