Diffamation et injures : Débats houleux au procès opposant Me Moussa Diop à Barth’, renvoyé au 24 novembre prochain.

La partie civile a tenté de s'opposer, en vain, à la demande de renvoi déposée par les conseils du socialiste. Les discussions ont souvent légèrement dévié du sujet principal : citation directe contre Barthélémy Dias pour « avoir tenu des propos diffamatoires et injurieux à l’encontre de Me Moussa Diop ».



Et le débat devient houleux avec Me Ousseynou Fall et l’ancien DG de Dakar Dem Dikk qui a demandé à l’avocat adverse « d'arrêter de crier ». Le président du Tribunal correctionnel était obligé de ramener le calme à deux reprises. Les échanges ont été très vifs entre les deux parties. Comme on s'y attendait du reste.



C’est l’ancien patron de DDD qui a servi une citation directe au maire de la commune de Sacré-Cœur/Mermoz. Il est reproché à Barthélemy Dias d' « avoir tenu des propos diffamatoires et injurieux à son encontre ».



C’était dans le cadre d’une émission télé pendant laquelle la cession du terrain qui abrite actuellement le siège du parti au pouvoir l'Apr par la société nationale DDD, avait été abordée...