Diffamation et injures : Ces raisons qui poussent Me Moussa Diop à réclamer 500 millions de F Cfa à Barthélémy Dias.

Barthélémy Toye Dias est, aux yeux de Me Mouhamadou Bamba Cissé, coupable des délits de diffamation et d’injures publiques, à l’encontre de son client, Me Moussa Diop (Directeur général de la société Dakar dem dikk). C’est pour cette raison qu’afin de laver son honneur ce dernier a demandé un demi-milliard (500 millions de francs) pour toutes causes de préjudices confondues, à la partie adverse.



À l’origine de cette citation servie au maire de Mermoz/Sacré-Cœur, des propos tenus le jeudi 11 juin 2020, par ce dernier au cours d’une émission télévisée retransmise sur le plateau de ‘’Soir d’info’’ de la Tfm, a indiqué l’avocat du Dg de Ddd. Des propos relatifs à une affaire d’états financiers irréguliers de la société Dakar dem dikk, que l’administrateur de ladite société de transport juge ‘’diffamatoires et injurieux’’.



Outre une peine ferme attendue du ministère public, invite a été faite par Me Bamba Cissé au parquet de requérir, au profit de son client, le paiement, par Barthélémy Dias de ladite somme’’, et la condamnation du prévenu.