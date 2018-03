Diffamation : Ali Haïdar traîné à la barre par le président des exploitants forestiers

Bien que présent hier à la barre du tribunal correctionnel de Dakar, l’écologiste Haïdar El Ali, plus connu sous le nom de Ali Haïdar, n’a pas été jugé. Son procès a été renvoyé au 13 mars prochain pour paiement de la consignation fixée à 50 000 F CFA par le juge. Ablaye Sow, le président des exploitants forestiers, doit payer ce montant pour que le tribunal puisse se pencher sur la procédure qu’il a intentée contre l’ancien ministre de l’Environnement. M. Sow s’est senti diffamé par l’écologiste et les journalistes Assane Guèye de la RFM et Fabrice Nguéma de la SenTv. Il n’a pas apprécié les propos tenus par Aly Haïdar sur l’exploitation du bois au Sénégal. C’était dans deux émissions différentes diffusées à la Radio futurs médias et à SenTv, organisées à la suite de l’assassinat de 13 personnes dans la forêt de Boffa. Pour laver son honneur, M. Sow a servi des citations directes au trio et réclame la somme de 50 millions de francs CFA au titre de dommages et intérêts à l’écologiste seulement.

Enquete