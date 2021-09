Dieuredieuf Serigne Mountakha, Merci M le Président.

L’inauguration de l’hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim par le Khalif Général et le Président Macky Sall illustre si besoin en était l’engagement du Président de la République à accompagner le Khalif Général pour la satisfaction des besoins des citoyens et le développement de la ville.



A l’instar de ses prédécesseurs, Cheikh Mouhamadou Mountakha ne ménage aucun effort pour que Touba soit conforme aux vœux exprimés par Serigne Touba dans Matlaboul Fawzainy.



« Fais de ma demeure, la cité bénite de TOUBA, le

paradis du fidèle qui s’est confié pour la simple face de DIEU et est engagé dans la quête de l’absolu ; qu’elle soit aussi un rempart qui entrave et détourne le rebelle qui tente de profaner la décence de l’islam ou la déférence de cette enceinte. »



« Fais de ma demeure, la cité bénite de TOUBA, un centre académique, un lieu favorable à l’ouverture d’esprit et à des méditations saines qui sanctifient en permanence».



Ces vers de Matlaboul Fawzaïny indique une orientation assez claire d’une cité religieuse tournée vers l’adoration basée sur la connaissance des textes fondateurs authentiques.



Cette philosophie est aujourd’hui matérialisée par Serigne Mountakha à travers la construction de l’université d’un coût de plus trente-cinq milliardssans compter les Daaras (plus de mille cinq cents et les dizaines d’écoles).



Soucieux du bien être des populations, le khalif s’est résolument engagé dans la voie de l’amélioration de leurs conditions de vie conformément aux prières de Serigne Touba , toujours dans Matlaboul Fawzaïny :

« Fais que cette terre soit une terre de richesse, de sécurité, de miséricorde, d’abondance tout le temps

Fais affluer tout ce qui est bien-être et bienfait du patrimoine des six cotés de la planète vers ma demeure, la cité bénite de TOUBA, immunise la réputation de ma demeure de toute impureté dans ce monde et dans l’autre».



Les nombreuses actions sociales du Khalif et l’édification d’infrastructures visent à atteindre cet objectif.



« Nous allons vous accompagner dans toutes vos actions pour le développement de la ville de Touba ». S’adressant au Khalif ses paroles du Chef de l’Etat lors de l’inauguration de l’hôpital résonnent encore dans les oreilles. Elles viennent confirmer si besoin en était ses nombreuses réalisations dans la ville sainte et son engagement ferme à les poursuivre pour le plus grand bien des populations.



Ce bijou de plus de trente-six milliards est la matérialisation de la vision et de la volonté du Président Sall dans sa politique d’équité territoriale après Kaffrine, Kédoudou et Sedhiou. De niveau 3, c’est le premier hôpital construit par l’ Etat du Sénégal à Touba, deuxième ville pays. Situé au Centre, la ville a la particularité de polariser différentes régions qui pourront bénéficier des services de l’hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim. Ce sont ainsi des centaines de milliers de personnes qui voient leur rêve se réaliser.



Toutes les populations bénéficiaires,particulièrement celles de Touba vous disent :Merci Monsieur le Président. Merci pour les nombreuses réalisations dans les domaines de l’assainissement, de l’hydraulique, des infrastructures routières, de l’énergie, du cadre de vie, de l’hygiène, … Merci pour ce bijou unique en Afrique de l’Ouest.



Vous avez, Excellence la chance de contribuer à la réalisation des vœux exprimés dans Matlaboul Fawzaïny par Cheikhoul Khadim. Le Khalif Général ainsi que les grands dignitaires de la communauté vous l’ont exprimé : Dieu vous rétribuera au-delà de vos espérances.



Et à très bientôt pour d’autres inaugurations à Touba et partout ailleurs au Sénégal.





CHEIKH ABDOUL AHAD MBACKE GAINDE FATMA