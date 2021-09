Dieuppeul-Derklé : la coalition de la majorité se réjouit de la nomination de Waly Fall et de la décoration de Birane Ngom

L’ancien maire de la commune de Dieuppeul-Derklé, Waly Fall, a été nommé Conseiller Spécial à la Présidence de la République. Une nomination accueillie comme un honneur par la Grande Coalition de la Majorité Présidentielle / Benno Bokk Yaakaar de la Commune de Dieuppeul-Derklé (BBY/CDD) et l’ensemble des militantes et militants. Il en est de même pour les membres de la coalition de la consécration du Directeur des Systèmes d’Informations de la Caisse de Sécurité Sociale, Birane Ngom, qui a été primé récemment à Casablanca comme « un des meilleurs managers de projet digital de l’Afrique de l’Ouest ».

Les leaders, les militantes et militants de la Grande Coalition de la Majorité Présidentielle BBY/CDD qui se réjouissent avec ce prix attribué à Birane Ngom de la qualité et l’expertise avérée des ressources humaines de la Commune, lui ont adressé leurs sincères félicitations ainsi qu’à Waly Fall. Ils ont sollicité du Président de la République plus de promotions pour les cadres, dignes filles et fils de la Commune de Dieuppeul-Derklé.