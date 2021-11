Candidat à la commune de Dieuppeul-Derklé, le directeur du système informatique de la caisse de sécurité sociale a enrôlé de nouveaux adhérents à sa cause qui est de porter le flambeau du changement de la localité.



Recevant la tête de liste de la 3e voie, Sàmm Jikkò Jamo Senegal, Birane Ngom a également eu la chance, dit-il, de recueillir un certain nombre de plaidoyers qui préoccupe la commune.



L’insécurité persistante, la problématique de l’éclairage public, l’emploi, l’autonomisation des femmes etc, sont tant de remarques que les nouveaux alliés ont rappelées au candidat Birane Ngom qui les a convaincu par son attachement à la commune de Dieuppeul-Derklé.



L’ingénieur en informatique tient compte principalement sur l’autonomisation des femmes et sur la jeunesse qui sont, selon lui, les facteurs clés pour viser le développement local. Il s’agira également pour Birane Ngom, d’insister, une fois aux commandes de la municipalité, sur l’insécurité et le sous-emploi.