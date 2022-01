Dieuppeul-Derklé / Birane Ngom annonce la constitution prochaine d’une équipe attachée à redonner la parole aux populations.

Après un lourd investissement pour accompagner les femmes de sa commune de Dieuppeul-Derklé, la tête de liste de la coalition « Euleuk Sénégal », Birane Ngom, pensait pouvoir gagner la confiance et le cœur des résidents dans sa commune.



Un rêve certes brisé, mais par attachement à ses compatriotes, il accepte avec fierté le verdict des urnes et remercie tous les concitoyens et électeurs de Dieuppeul-Derklé, qui par leur vote ont démontré leur devoir de citoyen en faisant ainsi vivre la démocratie dans sa localité.



Il a tout d'abord remercié, au nom de la coalition Euleuk Sénégal, tous les militants et sympathisants qui leur ont accordé leurs suffrages au soir du 23 janvier 2022. Il a ensuite félicité la coalition Yewwi Askan Wi et son maire élu Cheikh Guèye.



Birane a enfin invité à la construction de la commune en encourageant l'acceptation de toutes les initiatives fécondantes. C'est pourquoi il compte constituer très prochainement une équipe, disponible, représentative et attachée à redonner la parole aux populations, afin que naisse un mieux être de la jeunesse et des femmes de Dieuppeul-Derklé...