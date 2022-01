Dieuppeul-Derklé : Aboubacar Sadikh Bèye félicite son adversaire Cheikh Guèye pour sa réélection.

Sans même attendre que soit annoncé le résultat officiel des élections locales, une note rendue publique a reconnu la défaite de Aboubacar Sadikh Bèye.



Le directeur général du Port autonome de Dakar s'est dit « fair-play » et a « félicité » le candidat de Yewwi Askan Wi, Cheikh Guèye, pour sa réélection à la tête de la Commune de Dieuppeul-Derklé.



« Le verdict des urnes est tombé! La démocratie populaire s’est exprimée, je l’accepte avec fair-play et sans conteste. Je félicite le maire Cheikh Guèye qui a été choisi par les populations pour les 5 prochaines années », lit-on dans une note du candidat de BBY.



Dimanche soir, quelques heures seulement après la fermeture des bureaux de vote, l'alternance était déjà devenue une certitude. Les directoires de campagne ont égrené les résultats un par un.



Sadikh Bèye a ainsi « remercié toutes les populations de Dieuppeul-Derklé pour leur soutien », tout en respectant le choix de ceux qui n’ont pas voté pour lui. Il réaffirme son « engagement pour la transformation structurelle de notre commune de Dieuppeul-Derklé. »



« Notre ambition d’accompagner les populations est encore plus grande », a-t-il dit.