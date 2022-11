Dieuppeul- Derkelé /Opération de vente des cartes de l'APR : Pape Mamadou Ndiaye mobilise ses troupes.

Le directeur de l'hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque, par ailleurs, responsable politique de l’APR, Pape Mamadou Ndiaye, a officiellement lancé la vente de carte de membre de l'Alliance pour la République (Apr). La cérémonie s'est déroulée, ce Samedi 26 Novembre, à Dieuppeul-Derklé sous la présence effective de Khadim Gadiaga venu représenter le ministre d'État Mbaye Ndiaye.



Cet engagement intervient juste quelques semaines après l'appel à la mobilisation et à la vente des cartes dudit parti lancé par le président Macky Sall. "C'est une façon d'apporter ma participation à cette formation politique, mais également de mobiliser les troupes dans la commune de Dieuppeul-Derklé pour faire face aux prochaines échéances", a dit le militant de l'Apr à l'entame de son speech.

Le directeur de l'hôpital Youssou Mbargane Diop précisera que ce n'est qu'un début et qu’il compte bien fais le tour de la commune pour sensibiliser la population. “Nous tous de l'Apr, notre devoir c'est de nous mobiliser pour faire face aux prochaines échéances. On compte bien aller dans toutes les maisons ici au niveau de la commune Dieuppeul-Derklé. Nous sommes en train de nous réunir avec tous les responsables, nous allons faire du porte à porte pour sensibiliser les militants. Il y a une masse critique qui est là qui n'est pas ni de Yaw, ni de l'Apr. Nous devons aller à la rencontre de ces militants pour les faire venir dans notre maison, pour les mettre dans le camp du président Macky Sall, c'est ça notre objectif, c'est ça la démarche."

Dans cette même dynamique, "nous allons éclairer la lanterne des gens mal informés sur les réalisations du président Macky Sall, dans le domaine agricole, le TER, le BRT, dans le monde rural il y a aujourd'hui les forages dans tous les villages, sans compter l'électrification, la couverture maladie universelle, les nouveaux hôpitaux de Sédhiou, Kaffrine, Touba... Il faut qu'on explique tout cela aux populations...", confie t-il.