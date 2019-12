Diène Guèye Général (Conseiller municipal à Touba) : « L'État et le Dg de Senelec ont été honnêtes avec nous par rapport à la hausse de l'électricité »

Conseiller municipal à Touba, Diène Guèye Général a vaillamment défendu, non sans faire un procès à l'opposition, l'État du Sénégal dans sa décision de hausser le tarif de l'électricité pour certaines catégories de consommateurs. Visiblement énervé par les sévères critiques servies à travers les médias par l’opposition et à l'Assemblée nationale par certains parlementaires, le jeune leader politique se plaira de convoquer l'histoire récente du Sénégal avec "ces répétitives coupures d'électricité" qui ont plombé, selon lui, le régime de Wade.



"Plus de 900 jours de délestage, des factures salées malgré l'absence d'électricité sont des phénomènes qui ont disparu avec le Président Macky Sall. Aujourd'hui, il est urgent de réajuster le secteur pour permettre à l'État de donner suite aux autres priorités qui l'attendent. Le Directeur de la Senelec a fait preuve de courage et d'honnêteté en annonçant aux Sénégalais qu'une hausse allait être opérée sur le tarif de l'électricité. Dieu merci, les ménages à faible revenu et à faible consommation ne seront pas concernées par cette mesure."



El Hadj Diène Guèye alias Général, de signaler que les attaques contre Pape Demba Bitèye ne se justifient pas. " Il a achevé le redressement de Senelec déjà entamé par Mouhamadou Makhtar Cissé. Et il est bon de rappeler que le Président Macky Sall avait hérité d'un pays sans électricité et d'un État qui était supposé incapable de payer les salaires de ses fonctionnaires. C'est bien de dire aux Sénégalais la vérité. L'État n'a jamais lésiné sur les moyens pour subventionner l'électricité malgré les fluctuations du tarif du baril de pétrole. Il était temps de laisser les entreprises et les grands consommateurs se prendre en charge pour que d'autres initiatives soient prises pour qu'émerge le Sénégal."