Diène Farba sur le 8 mars : « La femme est importante dans notre tissu économique »

La femme est représentative dans la bonne marche d'un pays. Pour Diène Farba Sarr, elle occupe une place importante dans le tissu économique en tant qu’actrice de développement. Pour le délégué général des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose, la journée internationale du 8 mars mérite qu'on célèbre la femme dans toute sa splendeur et dans toute sa beauté pour tout ce qu'elle représente. Selon lui, les femmes ont un double mérite, car en plus d'être des épouses et des mères, elles se battent aussi sur le terrain professionnel dans tous les secteurs pour booster notre tissu économique.