Diender (Thiès) : La vendeuse de légumes contamine 6 personnes et met 300 en quarantaine, le village de Thor confiné.

Les chiffres font froid dans le dos. La vendeuse de légumes de Pout qui faisait l'aller et retour entre Dakar et Pout a contaminé 6 personnes.

3 dans la commune de Diender dont des membres de sa famille et 3 au village de Thor dont un agent de la santé.

300 personnes ont été mises en quarantaine y compris 36 camarades. Le village de Thor a été confiné par le comité de gestion des épidémies.

Les forces de l'ordre ont quadrillé la zone interdisant toute entrée ou sortie.