Diego Maradona livre ses avis tranchés sur le PSG et Kylian Mbappé

Légende du football argentin et mondial, Diego Armando Maradona n’a pas sa langue dans sa poche. Et lorsque El Pibe de Oro est sollicité pour donner son avis sur les têtes d’affiche du football actuel, il ne se prive pas pour distribuer les bons et les mauvais points. Cette fois, c’est le quotidien espagnol AS qui a eu le privilège de recueillir les impressions de la star sud-américaines. Interrogé sur l’actualité récente du ballon rond, Maradona n’a pas échappé aux questions sur le Paris Saint-Germain.

Le futur adversaire du Real Madrid en huitième de finale de Ligue des Champions fait énormément parler en Espagne. Entre les sceptiques redoutant une nouvelle déconvenue pour le club français et les modérés craignant une mauvaise surprise pour le double tenant du titre, Maradona a son avis bien à lui. Et pour l’Argentin, Paris est beaucoup trop dépendant sur son trio offensif, la MCN. « Non, il (le PSG) ne me satisfait pas. Il est très dépendant de Neymar, des buts de Cavani et de Mbappé qui, pour moi, est la révélation du monde du football. Je pense qu’il va être meilleur que certains ».

Maradona fan de Mbappé



Peu emballé par le PSG, Maradona semble, en revanche, sous le charme du néo Parisien et ancienne pépite de l’AS Monaco. D’ailleurs, lorsque le journaliste le lance sur son transfert avorté au Real Madrid, le vainqueur du Mondial 86 y est allé de son anecdote. « Pourquoi ils ne l’ont pas recruté ? J’ai dit à Florentino (Pérez) : "signe Mbappé". Je le lui ai dit quand nous nous sommes vus au siège de la FIFA ! Mais il m’a dit : "tu sais, j’ai Cristiano, et avec celui-là..." », laissant entendre que le Portugais n’était pas prêt à laisser la vedette au jeune Français.

Mais pour Maradona, la Casa Blanca a fait une erreur. Et pour ceux qui se demandaient comment intégrer Mbappé malgré la présence de la BBC (Benzema-Bale-Cristiano), l’Argentin avait la solution. « Qu’ils vendent Bale ! Qu’ils en fassent même cadeau ! » Courtisan déclaré du Gallois, le Manchester United de José Mourinho n’aurait pas dit non à la proposition de Maradona... Mais pour le moment, c’est bien le PSG qui profite du talent de Kylian Mbappé...