Diégane Sène, secrétaire général de l'URD : « Djibo Ka a contribué au renforcement de la démocratie du Sénégal à partir des années 97-98 »

En marge de la célébration du 2e anniversaire de la Convergence Citoyenne pour l'Espoir et l'intérêt du Djoloff (CONCEID), un mouvement politique porté sur les fonts baptismaux par Bakhao Fall, responsable politique à Linguère, le chef de file de l'Union pour le Renouveau Démocratique Diégane Sène a déclaré que la formation politique qu'il dirige "est vivante dans plusieurs départements du pays. Nous avons un parti national, un parti qui est présent et qui vit malgré le manque de moyens pour se déployer autant que les autres."

Pour le rénovateur en chef qui animait un panel sur la vie et l'oeuvre du petit berger peulh avec le professeur Fary Silate Ka et Demba Arame Ndiaye, conseiller technique en communication du ministre de l'habitat, "ce qui compte c'est l'engagement, la volonté, la détermination et l'action sur le terrain et ils (les responsables de l'Urd) font tout pour que cela perdure, car Djibo Ka a participé au renforcement de la démocratie du Sénégal à partir des années 97-98. "

Lors de cet anniversaire qui a commencé par un investissement humain au centre de santé de Linguère et la lecture du Saint Coran en la mémoire de Feu Djibo Leyti Ka, l'ombre de l'enfant de Thiargny a plané durant la tenue du panel qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités de Linguère.