Didier Awadi : "Il faut challenger tout le système politique, déconstruire tout le modèle et le franc Cfa c'est du n'importe quoi"

C'est un Awadi tout fait connu avec son franc-parler et son verbe de rappeur esthétique qui s'est attaqué ouvertement au système politique du Sénégalais hérité du colon. Selon le rappeur, il "faut challenger le système, déconstruire le modèle, pour mettre en place le vrai système issu des réalités africaines". Très remonté contre ceux qui défendent le franc Cfa, le père fondateur du rap sénégalais vilipende cette monnaie qui n'est ni fabriquée en Afrique, ni créée et gérée par des africains.

Selon lui, c'est tous ces points que la nouvelle génération post-coloniale doivent remettre en cause, en discuter pour mettre en place un système purement africain. Il n'a pas manqué de clasher les différents africains qui selon lui, "tripatouille la Constitution comme bon leur semble et ainsi insultent l’intelligence de la population, alors qu'ils sont mis dans d'excellentes conditions par les citoyens.

Didier Awadi est à Ziguinchor, la terre de ses débuts dans le mouvement du hip hop pour le lancement de son nouvel album où il a rendu un vibrant hommage au Capitaine Thomas Sankara, ancien président du Burkina Faso.