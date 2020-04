Diass : Les populations ne sont pas satisfaites de l’aide apportée par l'équipe municipale.

À Diass, s’il est vrai que les autorités municipales ont déboursé une somme de 18 millions pour l'achat de riz et de produits antiseptiques, il n’en demeure pas moins que ce geste est loin des attentes de la population.

En effet, chaque famille aurait reçu entre deux et trois kg de riz, quantité que les administrés jugent dérisoire. Certains assez dépités, seraient même prêts à retourner l’appui, disant ne pas comprendre qu’une mairie qui a sur son périmètre communal des sociétés aussi importantes que Kirène et les Ciments du Sahel pour ne citer que celles là, ne puisse pas faire mieux...