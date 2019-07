Diass : LAS clôture ses activités de reboisement "lance semence" de 350.000 graines

Durant le mois de juin Limak-Aibd-Summa (Las), gestionnaire de l’aéroport, a réalisé plusieurs activités de reboisement en collaboration avec l’association OCEANIUM dans l'aéroport et villages environnants. Une belle initiative pour la protection de l'environnement qui va placer le Sénégal parmi les pays exemples qui contribuent à la protection de l'environnement.

Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, a clôturé officiellement les opérations de reboisement "lance semence" de l'Aibd, ce jeudi 11 Juillet 2019. Ceci entre dans le cadre la Responsabilité sociétale de l'entreprise (Rse) de Las. Mais, aussi de la politique de réduction et recyclage des déchets pour aller vers un objectif zéro déchets. Un total de cent millions de graines seront distribuées dans des régions du centre, Nord et Sud du Sénégal. Ainsi, pour cette première phase, trois cent cinquante mille (350 000) graines de vingt espèces végétales ont déjà été distribuées sur une superficie de 14 hectares.