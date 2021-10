Diass : Des responsables de l'Apr et des conseillers municipaux tournent le dos à leur candidat (Dg Cosec) au profit du socialiste Cheikh Tidiane Diouf.

Peut-on dire que la formation politique du président Macky Sall (Apr) a perdu d'avance les élections locales à venir dans la commune de Diass? Cette question mérite d'être posée si l'on se fie aux derniers développements politiques dans la zone.

Les responsables apéristes de la zone connus de tous pour ne pas dire membres fondateurs de l'Apr, ont tourné le dos à leur seul candidat à la candidature de la mairie de Diass qui se trouve être le Dg du Cosec, Mamadou Ndione, au profit de Cheikh Tidiane Diouf du parti socialiste.

C'est dans un communiqué qui est parvenu à Dakaractu/Mbour et signé par le mandataire communal de l'Apr, par ailleurs conseillère à la Présidence de la République qu'ils l'ont fait savoir.

"Après une longue et profonde réflexion, je viens en ma qualité de mandataire communale de l'Alliance pour la République à Diass et au nom des collègues conseillers municipaux ( Doyen Youssou Ciss, Doyen Alassane Ndiaye, Doyen Ismaïla Faye, Gallo Sow, Aliou Kadam, Fatou Ndione) avec qui je travaille en parfaite collaboration dans notre parti, vous informer que nous avons décidé en toute lucidité de nouer une large coalition gagnante avec l'actuel maire Cheikh Tidiane Diouf du parti socialiste aux élections municipales et départementales de janvier 2022.

Le parti socialiste a toujours soutenu le Chef de l’État dans les joutes électorales de 2012 à nos jours en notre présence et sous la supervision de leur défunt Secrétaire général, feu Ousmane Tanor Dieng, (paix à son âme).

Notre choix est justifié par la nouvelle reconfiguration politique nationale où aujourd'hui aucun parti, ni aucun leader sérieux ne peut gagner seul des élections. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en exergue l'intérêt général des populations afin d'avoir une forte représentativité dans les instances de décision au niveau local et pour mieux répondre aux préoccupations des Diassoises et Diassois.

Au demeurant, à partir de cette date, je demande aux vaillants responsables issus des 17 villages de la commune de Diass, avec qui nous travaillons depuis 10 ans dans le parti dans la loyauté et l'abnégation, de continuer la massification afin de garantir une victoire écrasante au soir du 23 janvier 2022.

Mes chers camarades, dans le souci de préserver la coalition Benno Bokk Yakaar à Diass, il est opportun de taire nos ambitions personnelles et de travailler dans l'unité pour l'émergence de notre chère commune, car l'union fait la force.

Notre seul credo est de garantir l'émergence de notre chère commune, avec une équipe gagnante et mettre en avant les intérêts exclusifs des populations de Diass", peut-on lire dans le communiqué.

Jointe au téléphone par Dakaractu/Mbour, pour comprendre leur choix, Fatou Ndione de répondre : "Pourquoi nous ne sommes pas allés avec Mamadou Ndione Dg du Cosec? La réponse est simple : il travaille sous sa propre bannière et ne nous a jamais associés à ce qu'il fait..."

Nos tentatives de joindre le directeur général du Cosec sont restées vaines...