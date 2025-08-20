Diass – Avortement clandestin : une lycéenne de 23 ans face à la justice après les menaces supposées de son amant

L’affaire fait grand bruit à Diass. Une élève en classe de terminale au lycée Toglou Sérère, R. Faye, 23 ans, divorcée et mère de deux enfants, a volontairement interrompu sa grossesse de deux mois. Elle est désormais poursuivie pour avortement clandestin et risque une lourde sanction judiciaire.



Un avortement découvert à l’hôpital



Selon le quotidien l'Observateur , Le 4 août dernier, la jeune femme a ingéré un médicament acheté sur Internet, pour la somme de 25 000 FCFA, afin de mettre fin à sa grossesse. Peu après, en proie à de vives douleurs, elle appelle son père qui lui conseille de se rendre à la structure sanitaire de Beinteigné. À l’hôpital, le gynécologue détecte immédiatement un avortement clandestin et alerte l’infirmier-chef de poste, lequel saisit aussitôt la brigade de gendarmerie de Diass.



Des aveux accablants



Arrêtée et entendue par les gendarmes, R. Faye avoue avoir volontairement mis fin à sa grossesse. Elle confie que le père de l’enfant est un chauffeur de Sindia, rencontré lors de la Tabaski. Leur relation amoureuse a débouché sur une grossesse non désirée, mais son amant a ensuite disparu. Face aux enquêteurs, la lycéenne affirme avoir agi sous la pression de menaces de mort supposées de la part de ce dernier.



Devant le tribunal de Mbour



Mardi dernier, la jeune femme a comparu devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Mbour. Ses déclarations ont quelque peu varié, mais elle maintient avoir été poussée à l’acte par la peur. Le procureur a requis l’application stricte de la loi. Le délibéré est attendu le 26 août prochain.