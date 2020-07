Diass : "Aliou Samba Ciss était un modèle de loyauté et de fidélité" (Alioune Sarr)

Le ministre du Tourisme et des transports aériens, Alioune Sarr, par ailleurs coordonnateur national des cadres de l'Alliance des Forces de progrès (Afp) s'est rendu à Diass pour présenter au nom de Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de l'Afp, et au nom des militants, des cadres et sympathisants de l'Afp leurs condoléances suite au rappel à Dieu de leur camarade de parti Aliou Samba Ciss.

Le secrétaire général de la délégation départementale de l’Afp et maire de Notto-Diobass a rappelé toute la considération que Moustapha Niasse avait à l'endroit du défunt et sa grande tristesse lorsqu'il a appris le décès d'Aliou Samba Ciss qui constitue un modèle d'engagement militant et de fidélité. Le coordonnateur national des cadres de l'AFP, M. Alioune Sarr est revenu lors de ses témoignages sur les qualités exceptionnelles du défunt, son leadership local, son sens de l'intérêt général, ses actions en faveur des populations, son engagement pour son parti et sa grande générosité.

Devant l'assistance il dira : "Aliou Samba Ciss a toujours été le premier et l'un des meilleurs soldats de l'Afp dans tous les combats que nous avons mené à Thiès et un peu partout au Sénégal. Il a gagné toutes les élections dans sa commune durant ces 20 dernières années". Poursuivant, le coordonnateur des cadres de l'Afp rappelle que "Aliou Samba Ciss était un modèle de loyauté et de fidélité".

En outre, le ministre-maire de Notto Diobass a rappelé à la famille éplorée son soutien, la poursuite et la consolidation des liens d'amitié et de fidélité tissés durant ces deux décennies avec Aliou Samba Ciss leur père, époux, parent et ami.