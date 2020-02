Diass-AIBD : 2 AS offre un important lot de fournitures scolaires à 10 écoles.

Dans le cadre de la Responsabilité sociétale d'entreprise (Rse), l'Assistant d'escale (2 AS) de l'Aéroport Blaise Diagne (Aibd) a offert un important lot de matériel scolaire à dix écoles qui se trouvent dans sa zone d'implantation. Une première que 2 AS compte pérenniser. "2 AS a fait une démarche volontaire pour intégrer la préoccupation sociale et environnementale da sa stratégie de management. Et nous allons continuer sur cette lancée en posant d'autres actes allant dans ce sens", a martelé le président du conseil d'administration de 2 AS, Mamadou Lamine Sow.