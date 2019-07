Diamniadio : le MAER lance l'audit technique genre de son secteur.

Le Ministère de l'Agriculture et de l'Equipement Rural (MAER) a pris l'initiative à travers sa cellule genre, de mener un audit technique genre de son secteur, avec l'appui du PASEMEPP. Cependant, faut-il le noter, la volonté de prendre en compte les inégalités entre les sexes et l'autonomisation des femmes et des filles étaient perceptibles en filigrane dans des documents comme la loi d'orientation Agro-sylvo-pastorale ( LOASP) et le Programme d'Accélération de la cadence de l'Agriculture Sénégalaise (PRACAS). Ainsi, le MAER a retenu, en étroite collaboration avec la Direction de l'Equité et de l'Egalité du Genre du MFFGPE, de réaliser l'audit genre du département afin de disposer d'un plan quinquennal d'institutionnalisation du genre dans le secteur sur la période 2020/2024 qui se veut un instrument opérationnel de promotion du genre dans le secteur. L'atelier de lancement a eu lieu ce jeudi dans les locaux du ministère, sis à Diamniadio. L'objectif général de l'audit du MAER est d'établir, avec l'ensemble des services concernés, un diagnostic de l'état de la prise en compte de la dimension genre dans l'organisation, les missions, les politiques et les interventions du MAER.