Diamniadio / Signature de convention entre le MEFPA et l'ANSD : "L'ANSD s'évertuera à accompagner le ministère de la formation professionnelle à relever d'importants défis" (M. Babacar Ndir, DG)

Le Ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Artisanat, à travers sa cellule d'études, a signé ce matin du 1er Août 2019, une convention de partenariat avec l'ANSD dans le cadre de la cartographie de la formation professionnelle à travers tout le pays. Dans son discours de directeur de l'ANSD, M. Babacar Ndir, a salué ce partenariat qui vise à apporter plus de visibilité à la qualité de l'apprentissage à travers la mise en place d'une cartographie.

Cette cartographie, selon El Hadj Saliou Ngom, coordinateur de la Cellule d'études du MEFPA, "va coûter 114.000.000 f CFA et a été financée par la Banque Mondiale et la coopération Canadienne"